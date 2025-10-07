ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2025

A Parigi, mentre il governo va in fumo, scoppia un vero incendio

Parigi, 7 ott. (askanews) - Solo una coincidenza, sebbene simbolica, a modo suo. Fiamme e una densa nube grigia si alzano da un veicolo in Rue de Varenne a Parigi, vicino alla sede del governo a Palazzo Matignon, dove rischia di andare in fumo l'ultimo tentativo del Primo Ministro uscente Sébastien Lecornu di formare una coalizione. Il non ancora 40enne premier in pectore stava incontrando nella mattina i leader del partito, i funzionari della coalizione di governo e i presidenti di entrambe le Camere del Parlamento per "negoziati finali". Rue de Varenne, elegante strada dal VII arrondissement, ospita anche altri edifici governativi nonché l'Ambasciata d'Italia, nel Palazzo de La Rochefoucauld-Doudeauville L'incendio, secondo i media francesi non era di natura dolosa ed è stato domato.

ESTERI
27
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi