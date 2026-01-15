A Parigi la premiere mondiale di "Bridgerton 4" con i protagonisti

Parigi, 15 gen. (askanews) - Una giornata-evento a Parigi, con centinaia di fan che si sono ritrovati per vedere i loro beniamini e immergersi nelle atmosfere della serie prodotta da Shonda Rhimes, tra duchi, contesse, ventagli e abiti sontuosi. In Piazza della Borsa, nel centro di Parigi, i festeggiamenti clou per la premiere mondiale di "Bridgerton 4", che arriverà su Netflix dal 29 gennaio con la prima parte.

Tra amori contrastati, intrighi, pettegolezzi, balli dell'alta società, la serie promette il solito mix di ingredienti che tanto piace, e in Francia sono arrivati alcuni dei protagonisti, tra cui Luke Thompson, attore franco-britannico che interpreta il ruolo di Benedict Bridgerton e l'australiana, con genitori sudcoreani, Yerin Ha, che interpreta Sophie Baek, su cui si concentrerà la stagione 4. Benedict, il secondogenito dei Bridgerton, artista tormentato, la incontrerà a un ballo in maschera e la loro storia sembra essere come un omaggio alla fiaba di Cenerentola.

Luke Thompson ha detto di amare il suo personaggio un po' ribelle che non sembrava trovare pace in amore. "Ciò che è innovativo in Benedict è che la sua sessualità è più simile a una forza che è dentro di lui, ma non sembra necessariamente giocare un ruolo importante in termini di senso di sé e di identità. E penso che sia piuttosto innovativo, cosa che non vale per molti personaggi maschili. Quindi penso che sia molto bello avere qualcosa di diverso, lui avrebbe potuto finire con chiunque, credo" ha raccontato a Parigi.

E la new entry ha svelato: "Direi che è un po' una Cenerentola con una svolta, non è proprio Cenerentola, c'è una lotta di classe e una storia d'amore proibita". "È la prima volta che in Bridgerton vediamo davvero il mondo dei domestici, quindi non ci limitiamo a guardare la classe nobile, perché Sophie è una cameriera, e l'intera trama si sviluppa grazie al suo personaggio, si racconta come due persone provenienti da mondi diversi cercano di farcela".