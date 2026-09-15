A Parigi in mostra e all'asta gli oggetti di Brigitte Bardot

Parigi, 15 set. (askanews) - Cappelli di paglia, occhiali, abiti, accessori, profumi: 285 oggetti della vita quotidiana di Brigitte Bardot saranno messi all'asta il 21 settembre a Parigi, dopo una settimana in cui saranno esposti per il pubblico all'Hotel Drouot. I pezzi provengono dalle case dell'attrice, deceduta a 91 anni lo scorso dicembre, a Saint-Tropez e dal suo appartamento parigino; il ricavato della vendita sarà devoluto alla Fondazione Brigitte Bardot e a Nicolas-Jacques Charrier, suo unico figlio.

"Gli oggetti presentati sono quelli che le piacevano particolarmente perché rappresentano la sua seconda vita", ha sottolineato Ghyslaine Calmels, direttrice generale della Fondazione Bardot.

Tra questi, fa sapere la casa d'aste Maison Milion, un poster del film "E Dio creò la donna", conservato a La Madrague e stimato tra 100 e 200 euro, un autoritratto a matita e un suo disegno raffigurante Roger Vadim che sarà messo all'asta per 80 euro. Inoltre, il braccialetto d'oro che BB indossava durante il suo matrimonio con Jacques Charrier sarà proposto per 1.200 euro. Ci saranno anche la sua macchina da scrivere personale, una Olivetti con cui scrisse la sua autobiografia, un paio di stivali rossi che amava e il tavolo su cui rispondeva alle lettere.

Tra i pezzi più cari, con stime per migliaia di euro, un anello in platino con diamante da 3,67 carati e un lotto di quattro monete d'oro da 20 dollari. Ci saranno anche la sua bicicletta e e i suoi cesti di vimini.

Accanto ai mobili e alle opere d'arte anche oggetti "modesti" ma cari a BB: cofanetti, scatole, svuota-tasche, sveglie, accendini, posacenere e regali. Stimati tra 30 e 50 euro due collane dei cani dell'attrice con una medaglietta incisa con i suoi contatti.