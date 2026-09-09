A Parigi il primo International Space Summit

Parigi, 9 set. (askanews) -Al via al Grand Palais di Parigi l'International Space Summit (Sommet international sur l'espace), primo vertice internazionale sullo spazio, lanciato su iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron e presieduto insieme da Francia e Germania.

La prima edizione vede riunite quasi 120 delegazioni, escluse Russia, Iran e Corea del Nord, rappresentanti dell'industria e della ricerca, per un confronto sul futuro dello spazio: tra i temi principali, la sicurezza, lo sviluppo della space economy, l'uso responsabile e l'esplorazione. Gli industriali sperano di firmare numerosi contratti in un mercato in crescita esponenziale grazie alle comunicazioni satellitari, all'osservazione della Terra e alle attività intorno alla Luna.

Al centro anche la competitività europea nel settore.

Grandi assenti le compagnie statunitensi SpaceX e Blue Origin. Per l'Italia c'è anche il ministro delle Imprese e del Made in

Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso.