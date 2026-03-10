A Parigi iI vertice su rilancio nucleare civile: ecco chi c'era

Parigi, 10 mar. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron accoglie a Parigi una quarantina di rappresentanti degli Stati per il secondo vertice dedicato al rilancio del nucleare civile, presentato come leva per la sovranità energetica, in un contesto segnato dalla guerra in Medio Oriente che ricorda la fragilità delle economie dipendenti dai combustibili fossili.
Da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea a Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), da Bart De Wever, primo ministro del Belgio a Yulia Svyrydenko, primo ministro dell'Ucraina, da Andrey Giurov, primo ministro della Bulgaria a Robert Fico, primo ministro della Slovacchia, sino ad Aziz Akhannouch, primo ministro del Marocco, ecco chi c'era in questo variegato parterre.