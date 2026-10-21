A Parigi dopo i disordini e il caos si puliscono strade e statue

Parigi, 21 ott. (askanews) - Dopo giorni di disordini e caos che hanno messo a ferro e fuoco diverse città della Francia per la degenarazione delle manifestazioni studentesche di protesta per le condizioni scolastiche, in molte città inclusa la capitale, si procede alla faticosa pulizia e alla riparazione dei danni. A Parigi sono stati mobilitati circa 1000 operatori della nettezza urbana, a cui si sono uniti spontaneamente numerosi residenti, secondo quanto riferito dal municipio parigino.

Nelle immagini, la pulizia del Monumento alla Repubblica di Léopold Morice a Place de la République, imbrattato dai graffiti dei manifestanti. Inaugurato nel 1883, rappresenta un'allegoria della Repubblica in bronzo su un piedistallo in pietra dove sono rappresentate come tre donne la Libertà, l'Uguaglianza e la Fratellanza, i tre ideali rivoluzionari.