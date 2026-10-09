ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

A Parigi agenti di polizia presidiano Università Assas: "Oggi chiuso"

Roma, 9 ott. (askanews) - Alcuni agenti dei CRS, corpo mobile e specializzato della polizia francese, presidiano un edificio dell'Università di Assas a Parigi. Un agente, scrive Afp, informa che "la struttura rimarrà chiusa per oggi". Poco prima, le forze dell'ordine erano intervenute per allontanare i manifestanti che tentavano di bloccare l'edificio, mentre le organizzazioni annunciano un "atto V" della mobilitazione. Intanto, governo e rappresentanti degli studenti hanno concordato di proseguire il confronto.

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