A Parigi agenti di polizia presidiano Università Assas: "Oggi chiuso"

Roma, 9 ott. (askanews) - Alcuni agenti dei CRS, corpo mobile e specializzato della polizia francese, presidiano un edificio dell'Università di Assas a Parigi. Un agente, scrive Afp, informa che "la struttura rimarrà chiusa per oggi". Poco prima, le forze dell'ordine erano intervenute per allontanare i manifestanti che tentavano di bloccare l'edificio, mentre le organizzazioni annunciano un "atto V" della mobilitazione. Intanto, governo e rappresentanti degli studenti hanno concordato di proseguire il confronto.