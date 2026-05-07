ULTIME NOTIZIE 07 MAGGIO 2026

A Palazzo Chigi Meloni accoglie premier ungherese eletto Peter Magyar

Roma, 7 mag. (askanews) - A Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato Peter Magyar, premier eletto ungherese, giurerà il 9 maggio, dopo aver vinto le elezioni in cui ha sconfitto Viktor Orban, mettendo fine a un governo che durava da 16 anni.

"Abbiamo constatato che Italia e Ungheria condividono posizioni simili su molte questioni - ha detto Magyar dopo l'incontro - che si tratti di adottare misure decisive contro l'immigrazione illegale, dell'adesione all'Ue dei Paesi dei Balcani occidentali o del rafforzamento della competitività degli Stati membri".

Meloni ha parlato in una nota di "solidità delle relazioni tra Italia e Ungheria" aggiungendo che i due leader hanno discusso degli attuali teatri di crisi.

Il premier ungherese eletto, alla sua prima visita internazionale, è in Italia perché ha presenziato al Riviera International Film Festival 2026 dove è stato presentato "Spring Wind", docufilm che racconta la sua ascesa politica.

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