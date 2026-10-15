A Padova svelata la Michelotto Gruppo 4 Tributo

Padova, 15 ott. (askanews) - Tra i chiostri di Palazzo Moroni a Padova è stata svelata la Michelotto Gruppo 4 Tributo, iniziativa promossa da AC Motorsport e progettata e costruita da Michelotto per celebrare i cinquant'anni della 308 Gruppo 4.

"Francesco Calzavara, un nostro importante tecnico, ha voluto organizzare un raduno con i ragazzi che hanno partecipato alla missione USA con l'F40 da competizione. In questo contesto è emerso che quest'anno ricorre il cinquantennale dell'omologazione sportiva di questa vettura. Hanno così proposto di rendere tributo a Michelotto e soprattutto alla Michelotto intesa come squadra e maestranze rivisitando la macchina in chiave moderna. L'obiettivo è mantenere certi principi costruttivi per dare pieno senso a un progetto dedicato a una vettura che saprà regalare grandi emozioni alla guida, soprattutto sui percorsi misti" ha dichiarato Giuliano Michelotto, fondatore di Michelotto Group.

Un progetto che nasce da un'iniziativa condivisa tra il fondatore di AC Motorsport, Francesco Calzavara, e i vertici dell'azienda padovana, con l'obiettivo di affiancare l'impostazione tecnica dell'epoca a soluzioni ingegneristiche contemporanee, ripercorrendo così la storia dell'engineering padovana.

"Il motore è un 8 cilindri con basamento interamente in alluminio, iniezione elettronica e due valvole per cilindro. È ricco di contenuti innovativi ma, pur beneficiando del naturale e fisiologico miglioramento dei materiali rispetto a 50 anni fa, abbiamo scelto di non sconvolgere l'architettura originale del motore" ha proseguito Michelotto.

Il percorso di sviluppo riflette la metodologia dell'azienda, incentrata sull'applicazione del rigore ingegneristico da corsa anche alle vetture stradali. In questo contesto si inserisce la collaborazione tra le due società nella definizione tecnica del veicolo.

"Il Gruppo Michelotto è in grado di realizzare vetture da competizione e stradali ad alte prestazioni in ogni singola componente. Ci occupiamo della progettazione e della realizzazione dei componenti sia internamente, sia in co-design con centinaia di partner in tutto il mondo fino allo sviluppo nelle nostre sale prova motore e in pista. Ovviamente curiamo la costruzione delle vetture stesse, ma non ci fermiamo a questo: i nostri ingegneri e tecnici le assistono poi sui campi di gara e sui percorsi di tutto il mondo, lavorando sia per i primari costruttori automobilistici globali, sia per i più raffinati appassionati e collezionisti" ha aggiunto Giorgio Gomiero, CEO Michelotto Group.

La Michelotto Gruppo 4 Tributo è un omaggio a una pietra miliare della storia del gruppo, reingegnerizzata con il know-how di oltre cinquant'anni di attività e più di 700 vetture costruite.