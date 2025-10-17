ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2025

A Padova i funerali dei tre carabinieri uccisi nell'esplosione

Padova, 17 ott. (askanews) - A Padova i funerali di Valerio Daprà, Davide Bernadello, Marco Piffari morti nel corso dell'esplosione di un casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona nella Basilica di Santa Giustina che contiene oltre 800 posti.

Sul sagrato schierati i picchetti d'onore dei Carabinieri, Esercito, Bersaglieri, Lagunari, Marina militare, presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro della difesa, Guido Crosetto e di molti esponenti del governo di entrambi gli schieramenti.

