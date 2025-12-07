ULTIME NOTIZIE 07 DICEMBRE 2025

A Notre-Dame più di 11 milioni di visitatori dopo la riapertura

Parigi, 7 dic. (askanews) - In un anno esatto dalla riapertura al pubblico, la cattedrale di Notre-Dame ha attirato più di 11 milioni di visitatori, accorsi per ammirare la sua pietra chiara restaurata e gli arredi minimalisti dopo l'incendio del 2019 che aveva devastato questo simbolo parigino.

La cattedrale è stata riaperta il 7 dicembre 2024, dopo oltre cinque anni di lavori di ristrutturazione, alla presenza di capi di Stato, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente degli Stati Uniti d'America (all'epoca presidente eletto) Donald Trump.

La cattedrale ha superato i livelli di affluenza annuale stimati tra gli otto e i nove milioni di persone prima dell'incendio del 15 aprile 2019, che distrusse il tetto e la struttura di questo capolavoro dell'arte gotica del XII secolo

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi