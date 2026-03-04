ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

A Nola i funerali del piccolo Domenico, palloncini bianchi e applausi

Nola (Na), 4 mar. (askanews) - A Nola, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo, morto il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre all'ospedale Monaldi di Napoli.

Un lungo applauso ha accompagnato l'entrata e l'uscita della bara bianca nella Cattedrale, in una piazza Duomo gremita, dove in molti hanno urlato "Giustizia" e "Chi ha sbagliato pagherà".

In tanti sono venuti per l'ultimo saluto a Domenico. Sul feretro una sua foto con un peluche e fiori bianchi, molti deposti anche all'esterno della chiesa. All'uscita, palloncini bianchi e le note di "Guerriero" di Marco Mengoni.

Alle esequie ha partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha mandato una corona di fiori avvolta con nastro tricolore e prima e dopo la funzione ha

abbracciato i genitori.

Presenti, tra gli altri, i sindaci di Nola e Taurano, Andrea Ruggiero e Michele Buonfiglio, il presidente della regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi che ha parlato di "momento molto doloroso per tutta la comunità", invitando a "sobrietà e rispetto" e a lasciare l'accertamento delle responsabilità alle sedi competenti. In contemporanea è stata celebrata una messa anche al Monaldi.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi