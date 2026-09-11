ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2026

A New York le commemorazioni per l'11 settembre a Ground Zero

New York, 11 set. (askanews) - A New York sono cominciate le commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attacchi dell'11 settembre 2001, con una cerimonia segnata dalle polemiche per l'assenza del presidente Donald Trump, il quale, fatto inusuale, intende rendere omaggio alle vittime al Pentagono. Il vicepresidente JD Vance e i quattro predecessori ancora in vita di Trump: il repubblicano George W. Bush, in carica al momento degli attentati, e i democratici Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton si riuniscono invece a Ground Zero, nella parte meridionale di Manhattan, insieme alle famiglie delle vittime e ad altri funzionari statunitensi.

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