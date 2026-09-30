"A new life", il nuovo album-rinascita di Angelique

Roma, 30 set. (askanews) - E' disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio "A New Life", il nuovo album di Angelique, un progetto musicale che racconta un percorso di rinascita attraverso temi universali come l'amore, la speranza, la gioia di vivere e la capacità di guardare al futuro con rinnovata consapevolezza.

Una nuova fase artistica e personale nella quale Angelique sceglie di raccontarsi con autenticità, mettendo in musica emozioni, esperienze e sentimenti e firmando personalmente molti dei testi dell'album.

"A New Life" si distingue inoltre per un importante intreccio di collaborazioni artistiche. Tra i duetti figurano Ronnie Jones, Charlie Cannon (The Four Kents), Luca Bright, Bobby Solo e Wannys-King, in un progetto ricco di contaminazioni, sonorità e suggestioni dal respiro internazionale.

La direzione artistica dell'album è stata curata da Giancarlo Nisi, Fabio Lisi, Roberto Cetoli e Pier Brigo, con il contributo di musicisti dell'orchestra del Maestro Angelo Branduardi, oltre a Mattia Avello e Stefan Benzatek. Tra gli autori dei brani, oltre ad Angelique - Angelica Loredana Anton - figurano Ricky Palazzolo, Franco Califano, Frank Del Giudice, Albert Douglas Meakin, Wannys-King, Alberto Zeppieri e Giancarlo Nisi.