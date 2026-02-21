ULTIME NOTIZIE 21 FEBBRAIO 2026

A Napoli Domenico è morto, la mamma: creeremo fondazione a suo nome

Napoli, 21 feb. (askanews) - Dopo due mesi di agonia e angoscia, il piccolo Domenico è deceduto sabato mattina (21 febbraio) all'Ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverato in terapia intensiva dal 23 dicembre in seguito al trapianto di un cuore danneggiato.

Il decesso - si legge in una nota dell'Azienda Ospedaliera dei Colli che esprime "profondo dolore" - è avvenuto in seguito a "un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche" e dopo che era stato escluso un nuovo trapianto.

La mamma Patrizia Mercolino - che ha annunciato la volontà di creare una fondazione a nome del figlio per non dimenticarlo - è stata avvisata dai sanitari del Monaldi all'alba, dove è arrivata con il marito Antonio e altri familiari per rimanere accanto al piccolo fino all'ultimo.

La Direzione Strategica dell'azienda ospedaliera, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, ha espresso "il più sentito cordoglio e si è stretta "con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia" nel momento di "immenso dolore".

(Con fonte immagini TikTok Patrizia Mercolino)

