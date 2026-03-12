A Mosca 15 ergastoli per l'attacco alla Crocus City Hall

Milano, 12 mar. (askanews) - In Russia 15 persone sono state condannate all'ergastolo per la strage alla sala concerti Crocus City Hall a Mosca del marzo 2024: ci furono 150 vittime, l'attacco terroristico più sanguinoso in oltre due decenni nel Paese, rivendicato dallo Stato Islamico.

I parenti di alcune delle vittime hanno ascoltato in piedi nella grande corte militare di Mosca, la lettura del verdetto.

Dei 15 condannati all'ergastolo, 11 sono ritenuti complici, fra loro alcuni cittadini russi, mentre 4, tutti provenienti dal Tagikistan, sono gli esecutori materiali dell'attacco (Shamsidin Fariduni, Dalerdzhon Mirzoyev, Makhammadsobir Fayzov e Saidakrami Rachabolizoda). Altre 4 persone sono state condannate a pene fra i 19 e i 22 anni perché legate ai terroristi.

L'attacco nella periferia di Mosca è stato il peggiore in Russia dalla strage alla scuola di Beslan del 2004 e al teatro Dubrovka nel 2002. Gli uomini armati sono entrati nella sala poco prima di un concerto della rock band sovietica Picnic. Hanno poi appiccato il fuoco all'edificio, intrappolando le persone. I feriti furono oltre 600. Tra le vittime anche sei bambini.

Era il 2024, la Russia aveva invaso l'Ucraina due anni prima e da subito il Cremlino provò, falsamente, ad addossare la colpa della strage a Kiev.