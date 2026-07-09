ULTIME NOTIZIE 09 LUGLIO 2026

"A morte Trump": una folla immensa a Mashad per inumazione di Khamenei

Milano, 9 lug. (askanews) - Una folla immensa di persone in lutto si è radunata a Mashhad in vista del corteo funebre della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Alcuni sventolavano striscioni che criticavano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra cui "Uccidete Trump: taglia iraniana di 100 milioni di dollari", mentre un altro striscione, portato a fianco del corteo, recava un messaggio simile in persiano.

Questo manifesto "simboleggia il nostro odio per quel dannato Trump. Se Dio vuole, non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui il sangue del nostro leader tornerà a perseguitarli e il loro stesso sangue sporco verrà versato. Se Dio vuole, con l'uccisione di questi individui (Trump e Netanyahu), potremmo almeno essere in grado di aiutare i popoli oppressi del mondo, specialmente quelli in Palestina e a Gaza", ha detto un manifestante.

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