A Monza la #BlueBalloonChallenge di Medtronic

Monza, 15 nov. (askanews) - In occasione della giornata mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, parte la #BlueBalloonChallenge, la campagna internazionale promossa da Medtronic Diabete, per accrescere la consapevolezza di vivere con il diabete di tipo 1 e a combattere lo stigma associato a questa malattia.

La Hot Air Balloon, ogni anno fa tappa in uno dei Paesi dell'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e quest'anno è il turno dell'Italia. Una mongolfiera, che rappresenta un gigantesco palloncino blu, è sorvolata sul parco presso l'ex Ippodromo del Mirabello, fungendo da potente simbolo visivo per catturare l'attenzione del pubblico, ed evidenziare il delicato equilibrio necessario nella gestione del diabete, incoraggiando una maggiore comprensione e consapevolezza della malattia. Ne ha parlato così Alberto Andolina, vicepresidente marketing Europa Medtronic: "Un'iniziativa che già abbiamo lanciato per 5 anni, questa è la quinta edizione, e che in qualche modo crea un parallelo tra vivere con diabete e costantemente mantenere un palloncino blu sempre in aria. Quest'anno si dà tutta l'attenzione ai genitori di bambini con diabete tipo 1".

"Altre iniziative che Medtronic segue, che hanno l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sono Unstoppable, che è un progetto rivolto alle scuole primarie e secondarie, che mette a disposizione degli insegnanti dei materiali formativi che vogliono spiegare con parole semplici, ai bimbi e ai ragazzi, cos'è il diabete. Un'altra iniziativa che Medtronic sponsorizza e appoggia è Diabetable. Parliamo alle istituzioni e a chi prende le decisioni in sanità per agevolare il più possibile l'equità di accesso alle tecnologie" ha aggiunto Daniela Simonte, OU Diabetes Marketing Director Italy, Greece and Israel.

L'edizione 2025 è dedicata ai genitori, che ogni giorno offrono supporto emotivo e concreto, permettendo ai bambini con diabete di vivere una vita quanto più possibile normale. Gestire questa patologia cronica richiede attenzione e resilienza, in modo particolare per i più piccoli. Nel mondo, circa 9,5 milioni di persone convivono con il diabete di tipo 1, tra cui circa 1,2 milioni di bambini e adolescenti sotto i 19 anni, mentre in Italia colpisce circa 300.000 persone. Ha parlato così la paziente Carla Corvino: "Io ho il diabete da 22 anni e la quotidianità è senza dubbio un po' complicata, ma assolutamente gestibile grazie soprattutto alla tecnologia da qualche anno a questa parte. Per il resto diciamo che, anche chi ha il diabete di tipo 1 può vivere esattamente tutte le esperienze e tutte le attività che fanno tutte le persone, comprese le feste, comprese le cene, il divertimento, lo sport, tutto quanto".

Un'edizione, quella del 2025 della #BlueBalloonChallenge, che cresce e che si contraddistingue anche per l'impegno verso la sostenibilità ambientale. Medtronic, infatti, ha adottato palloncini in materiali biodegradabili e soluzioni a basso impatto, in continuità con le buone pratiche introdotte negli anni precedenti.