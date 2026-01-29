ULTIME NOTIZIE 29 GENNAIO 2026

A Monaco l'hotel dove la raffinatezza parte in pole position

Monaco, 29 gen. (askanews) - Porta il nome del più famoso navigatore italiano ed è la dimostrazione che il vero lusso non prevede orpelli. "Siamo un albergo lifestyle, è quello che voleva David Coulthard, il nostro fondatore, ex pilota di Formula 1. Voleva farne il primo albergo lifestyle del Principato di Monaco e dal 2001 è così".

Nancy Ricozzi, director of Sales & Marketing di Columbus Monte-Carlo è la nostra guida per capire l'understatement. Tutto comincia nell'aprile 2001, quando Coulthard - formidabile campione McLaren e primo leader della Red Bull Racing - decide di acquistare un vecchio hotel 3 stelle. La posizione appare insolita, ma si rivelerà strategica: l'hotel, oggi parte della Curio Collection by Hilton, si trova a Fontvieille, quartiere residenziale affacciato sul mare. La sua quiete contrasta con il ritmo di Monaco, ma ne integra l'essenza.

Columbus Monte-Carlo presenta ambienti dominati dal blu-oro per evocare la raffinatezza monegasca e un dinamismo misurato. Non tutti lo conoscono fuori dal Principato, ma è apprezzato e consigliato dai locali, con le massime valutazioni nei commenti degli utenti. Il ristorante al suo interno, Tavolo, offre una raffinata cucina italiana.

Di fronte si trovano Les Perles de Monte-Carlo, punto di riferimento per gli intenditori di frutti di mare sul porto di Fontvieille.

"Questo albergo è l'unico nel quartiere di Fontvieille, il quartiere più autentico, secondo me, di Monaco, perché è il quartiere dove puoi incontrare i veri monegaschi, un luogo un po' segreto, dove vai se lo conosci proprio. Dove vai per mangiare le ostriche che sono buonissime, e ci vai per avere un'esperienza un po' diversa, non così turistica", dice Ricozzi.

Non solo la brezza del roseto della Principessa Grace - proprio di fronte - o l'elevato livello di sicurezza, chimera in qualsiasi altro posto al mondo (qua è quotidianità). Tra i servizi dell'hotel spicca un motoscafo open Riva, dalle linee eleganti e alte prestazioni, emblema dell'eccellenza nautica italiana di lusso.

"Sì, abbiamo un Rivamare, della Riva, che è una marca italianissima, disponibile per i clienti a partire da aprile fino a metà ottobre, per andare a fare un giretto sul Mediterraneo e vedere la Costa Azzurra da un altro punto di vista".

Diretto da Victoria Stevenson, il Columbus è inoltre frequentatissimo dalle star del circo, essendo a pochi passi dal Festival del Circo di Monte-Carlo, dove la vittoria del Clown d'Oro equivale praticamente a un Oscar per la categoria. Insomma il luogo ideale dove pernottare se si ha la fortuna di aver un biglietto per lo spettacolo. E anche se non la si ha.

CRONACA
25
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi