ULTIME NOTIZIE 19 GIUGNO 2026

A Milano un robot in corsia per i pazienti affetti da Sla

Milano, 19 giu. (askanews) - Un robot in corsia. La sperimentazione è in corso all'Istituto Maugeri di Milano: l'umanoide si chiama "Alter ego", è stato reso il più possibile espressivo e si prende cura dei pazienti affetti da Sla (sclerosi laterale amiotrofica), svolgendo compiti di base: portare cose, accompagnare i pazienti nel posto giusto, dare accesso da remoto tramite i suoi occhi e i suoi sensori ai medici per visite o controlli. Un vantaggio per i pazienti, che non toglie lavoro a nessuno, assicura la neurologa Rachele Piras.

"Ego non toglie lavoro agli infermieri o ai medici, né intende sostituirsi alle persone, ma supporta gli operatori sanitari e coloro che si prendono cura dei pazienti affetti da Sla".

Il progetto è frutto della collaborazione tra l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'Università di Pisa ed è attualmente controllato a distanza da un operatore, con l'obiettivo di agire poi in autonomia.

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