A Milano torna Party Like a Deejay, grande festa di musica

Milano, 28 mag. (askanews) - Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 torna Party Like a Deejay, la grande festa di Radio Deejay che animerà Parco Sempione e l'Arco della Pace con musica, sport e intrattenimento.

Un evento unico nel panorama nazionale, realizzato con in collaborazione con il Comune di Milano, per un fine settimana ricco di concerti, eventi, occasioni di incontro, attività ludiche e sportive con aree tematiche allestite di giorno all'interno di Parco Sempione (Area Family&Kids, Area Sport, Area Action Sport e Urban Culture, Area Giochi Senza Wi-Fi, Virtual Zone, Casa Deejay, e Deejay Café), speciali talk con alcune delle voci più amate della radio (Speakers' Corner) e musica live al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco (Capital Live) e concerti con grandi artisti del panorama musicale italiano la sera all'Arco della Pace.

Apre Party Like a Deejay, Linus con "50 Linetti" il suo one man show inedito per festeggiare i 50 anni di radio, raccontandosi per quasi due ore tra musica, curiosità, spaccati di vita vera, ricordi personali e aneddoti. Appuntamento venerdì 5 giugno presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco alle ore 21.00. (I biglietti sono disponibili su TicketOne.it)

Cuore pulsante della musica, l'Arco della Pace che sabato 6 giugno alle ore 20.30 ospiterà alcuni dei volti più amati della scena pop del momento per un grande concerto live. Attesi sul palco: Annalisa, Carl Brave, ditonellapiaga, Frah Quintale, Fulminacci, Gaia, Giorgia, J-ax, Levante, Noemi, Paola Iezzi, Pinguini tattici nucleari, Sayf, The Kolors, Tommaso Paradiso. Novità assoluta di quest'anno, invece, sempre all'Arco della Pace la serata prevista domenica 7 giugno alle ore 18.00 "One Two One Two Celebration" in collaborazione con Radio m2o e dedicata al rap. L'evento, presentato da Albertino, riporta live uno dei programmi più iconici di Radio Deejay e vedrà alternarsi sul palco di Party Like a Deejay Ele a, Emis Killa, Ernia, Fabri Fibra, Frankie hi-nrg mc, Madame, Nayt, Neffa, Sottotono, TY1.(I biglietti sono disponibili su TicketOne.it)

Tornano anche quest'anno gli Speakers' Corner, incontri speciali che si susseguiranno nel corso di sabato 6 giugno presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco per conoscere dal vivo le "voci" più amate della radio. Si inizia alle ore 10.00 con Linus e Nicola Savino per "Deejay Chiama Italia", seguiti alle ore 11.30 da Il Trio Medusa con "Chiamate Roma Triuno Triuno", alle ore 15.00 sale sul palco Alessandro Cattelan con "Catteland", mentre Fabio Volo va in scena con "Il volo del mattino" alle ore 16.30, chiudono alle ore 18.00 La Pina, Diego Passoni e La Vale con "Pinocchio". (I biglietti sono disponibili su TicketOne.it)

Nel pomeriggio di domenica 7 giugno, dalle ore 16.00 sempre al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco torna, dopo il successo dello scorso anno, la grande musica di Capital Live, evento ad ingresso libero, realizzato in collaborazione con Radio Capital per festeggiare i suoi 30 anni di "solo bella musica". A esibirsi vi saranno: Arya, Birthh, Bluvertigo, Angelica Bove, Dimartino, Alberto Fortis e Santamarea.

Per due giorni Parco Sempione si accende con musica e divertimento, tutto gratuito, sulla collinetta della Biblioteca del Parco con Casa Deejay, luogo di ritrovo con gli speaker della radio che nel corso di entrambe le giornate si alterneranno alla consolle. Ad aprire le danze alle ore 12.00 di sabato 6 giugno Andy&Mike; alle ore 13.00 ci saranno Umberto&Damiano; alle ore 14.00 è la volta di Patrizio Mattei & Danilo Da Fiumicino; alle ore 15.00 "Say Waaad? and Friends" con Wad; alle ore 16.00 "The Blessed Maremma" con Federico Russo e Francesco Quarna e alle ore 17.00 il tradizionale dj set "Solovinili" con Nicola Savino.

Domenica 7 giugno si riprende alle ore 11.00 con il dj set di Daniele Palmieri; alle ore 12.00 arrivano Federico Pecchia e Davide Damiani; alle ore 13.00 si prosegue con il dj set di Filippo Romagnoli; alle ore 14.00 arriva "Casa Vitiello" insieme a Nicola e Gianluca; alle ore 15.00 "Ciao Belli" con Dj Angelo e Roberto Ferrari; e infine, alle ore 16.00 con Dj Aladyn & Friends.