Milano, 20 nov. (askanews) - Le immagini del corteo degli studenti di Milano, scesi in piazza come in decine di altre città italiane nel giorno dello sciopero nazionale indetto dai sindacati che coinvolge anche la scuola, e unisce la protesta contro i tagli a sanità e istruzione in manovra alle richieste di salvaguardare il diritto allo studio e il futuro dei giovani, con più investimenti nella scuola pubblica e meno in riarmo. "Ci servono più scuole e non più bombe", è uno degli slogan.

A Milano il corteo, molto partecipato con studenti di tutte le età, tantissimi universitari, è partito da Largo Cairoli, poi ha attraversato Piazza della Repubblica - dove qualcuno ha dato fuoco alle foto di potenti fra cui Trump - e poi si è diretto verso Piazza Duomo fra musica, slogan anitfascisti e contro il governo, bandiere propal e aria di festa.

In contemporanea con il corteo della Cgil che si è poi ritrovato in piazza XXV aprile.