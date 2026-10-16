ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2026

A Milano sfila il corteo degli studenti, almeno 3000 in piazza

Milano, 16 ott. (askanews) - Nella giornata di mobilitazione e sciopero nazionale promossa dalle organizzazioni studentesche in diverse città d'Italia, a Milano sono scesi in piazza almeno 3000 studenti per protestare contro le politiche scolastiche, economiche ed estere del Governo.

La mobilitazione vuole mettere al centro il no degli studenti al nuovo decreto Scuola che fissa tra le altre cose il cosiddetto tetto agli alunni stranieri nelle classi. Il tema della mobilitazione e degli slogan è 'A scuola Nessun3 è stranier3'.

La protesta è anche contro il caro affitti per gli universitari fuorisede e la richiesta di fondi strutturali per la messa in sicurezza degli istituti.

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