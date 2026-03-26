ULTIME NOTIZIE 26 MARZO 2026

A Milano Rosalìa interrompe il concerto al Forum: mi sento male

Milano, 26 mar. (askanews) - Il concerto evento di Rosalìa al Forum di Assago è stato interrotto per un malore della cantante catalana. Dopo circa un'ora di spettacolo, lei stessa dal palco ha avvisato i 12mila fan presenti all'unica data italiana: "Fin dall'inizio mi sentivo male, avuto un'intossicazione alimentare piuttosto grave e ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sento davvero malissimo. Stavo vomitando là fuori", ha spiegato.

"Potrei provare ad andare avanti, ma a un certo punto dovrò fermarmi, mi sento davvero molto male. E voglio davvero che viviate la migliore esperienza possibile. Ed è molto difficile per me venire qui e dirlo, non mi è mai successo prima e non mi sono mai trovata in questa situazione", ha aggiunto "dobbiamo fermarci, fisicamente non riesco davvero ad andare avanti sto soffrendo".

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