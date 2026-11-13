A Milano presentata la "Campagna Influenzale" di Initial

Milano, 13 nov. (askanews) - Nove italiani su dieci temono il contagio negli spazi chiusi. Lo rivela l'indagine della prima Campagna Influenzale di Initial che svela un paradosso: gli italiani temono mezzi pubblici, ospedali e servizi igienici, ma dimenticano i rischi in ufficio, tra tastiere e mouse pieni di germi.

Le parole di Federica Averardi, Communication Marketing Supervisor di Rentokil Initial Italia:"Abbiamo deciso di dar vita a questa campagna influenzale perché Initial da oltre cento anni si occupa di fornire servizi per garantire elevati standard di igiene e benessere negli spazi condivisi. Initial è parte del gruppo Rentokil Initial che segue una mission precisa: 'Protecting People, Enhancing Life and Preserving Our Planet'. Spinti da questa mission e da questa motivazione abbiamo lanciato in un periodo come questo che è molto attento alla salute delle persone, la nostra prima campagna influenzale. Abbiamo quindi chiesto a MUp Research di interrogare un campione rappresentativo della popolazione italiana, di circa 1000 persone, riguardo quelli che sono i loro timori e le loro percezioni in termini proprio di diffusione del contagio dell'influenza e della loro sicurezza all'interno degli spazi condivisi".

Nonostante l'80% si lavi le mani, più della metà si tocca occhi, naso o bocca prima di igienizzarli, vanificando così ogni difesa.

"Per diminuire le possibilità di contagio, un gestore deve valutare l'affollamento e il contagio che si propaga tramite le particelle respiratorie. In questo senso, il cambio d'aria è la cosa principale e magari anche i purificatori d'aria. Sicuramente, in aggiunta, un complesso sistema integrato di gestione del contagio, ma anche sistemi per la pulizia per le mani come acqua più detergente e soluzioni idroalcoliche" ha aggiunto Carmine Trocchia, QHS Manager e RSPP di Rentokil Initial Italia.

Una prevenzione che ha anche un peso economico diretto: secondo lo studio, infatti, il 58% degli italiani occupati ha perso almeno una giornata di lavoro nell'ultimo anno a causa dell'influenza con una media di 4,13 giorni.

"Per quanto riguarda l'emissione di particelle respiratorie, fondamentale è il comportamento: stare lontani dalle persone infette, fare tanto ricambio d'aria, andare in in aree dove ci sono disponibilità per l'igiene delle mani e, sicuramente, cercare di stare lontani da luoghi affollati perché se non ho neanche un ricambio d'aria importante, un contagio è una cosa molto probabile" ha concluso Trocchia.

Dalla qualità dell'aria alla pulizia delle mani: in vista della stagione fredda, la protezione della salute nei luoghi di lavoro e negli spazi comuni dipende tanto dalle strutture quanto dalle nostre buone abitudini.