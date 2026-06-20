A Milano manca i mare, ma c'è la sdraio più grande al mondo

Milano, 20 giu. (askanews) - Si dice che Milano ha tutto, ma le manca il mare. Oggi ha anche la sedia a sdraio. E che sedia a sdraio! Giornata storica per Bluserena Hotels & Resorts che entra ufficialmente nel Guinness World Records conquistando il primato per la sdraio più grande al mondo: un'installazione straordinaria che sino al 21 giugno dominerà il cuore di Piazza Gae Aulenti, trasformando una delle piazze più rappresentative di Milano - chiamata affettuosamente dai veri milanesi "la Gae" - in un simbolico angolo di mare.

L'imponente installazione rappresenta il fulcro di una iniziativa di Bluserena per festeggiare il suo quarantesimo anniversario, portando nel centro della città un elemento immediatamente riconoscibile dell'estate, del benessere e del tempo dedicato a sé stessi. Con i suoi 9 metri di lunghezza e 9 metri di altezza, una dimensione paragonabile a quella di un edificio di tre piani, la maxi-sdraio ha superato la celebre installazione di Bournemouth, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, che fino a oggi deteneva il record mondiale. L'installazione sarà poi trasferita al Sibari Green Resort in Calabria, dove troverà una collocazione permanente e continuerà a raccontare l'importante traguardo. Anzi un vero record.