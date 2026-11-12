A Milano le 7 Meraviglie del mondo rivivono in una mostra immersiva

Milano, 12 nov. (askanews) - Un viaggio attraverso oltre 4.500 anni di storia, alla scoperta delle grandi opere che hanno segnato le civiltà umane. A Milano, allo Spazio Ventura, la mostra "7 Wonders of the World" permette di esplorare le sette Meraviglie del mondo antico e le sette del mondo moderno attraverso proiezioni immersive, realtà virtuale e installazioni interattive.

Dalla Grande Piramide di Giza ai leggendari Giardini Pensili di Babilonia, dal Colosso di Rodi al Faro di Alessandria, il percorso ricostruisce monumenti in gran parte scomparsi, raccontandone la storia, le tecniche di costruzione e i misteri ancora irrisolti.

Si comincia con una sala immersiva, dove proiezioni a 360 gradi trasportano virtualmente i visitatori nei luoghi dell'antichità. Si passa poi alle meraviglie moderne, dalla Grande Muraglia Cinese al Machu Picchu, da Petra al Taj Mahal, con schermi interattivi e attività che permettono anche di progettare una propria meraviglia o costruire virtualmente una piramide.

Ma al di là delle ricostruzioni e delle tecnologie immersive, la mostra vuole anche ricordare la capacità dell'uomo di realizzare opere destinate a sfidare i secoli, come spiega Roberta Saldi di Exhibition Hub: "Un contenuto come le sette meraviglie del mondo per ripercorre la potenza e la grandiosità dell'opera umana, la capacità dell'opera umana di attraversare il tempo, di superare devastazioni, guerre, fenomeni meteorologici e di arrivare ai tempi moderni"

Un percorso che unisce storia e tecnologia per raccontare come, nel corso dei millenni, l'ingegno umano abbia dato forma ad alcune delle costruzioni più straordinarie del mondo. La mostra, alla sua prima italiana, è visitabile a Milano fino al 21 aprile 2027.