A Milano il lungo applauso della Scala per Mattarella

Milano, 11 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da un caloroso applauso al suo ingresso al Teatro alla Scala di Milano dove ha assistito al concerto per l'anniversario della ricostruzione del Teatro. Era l'11 maggio 1946 quando Arturo Toscanini diresse il concerto di riapertura della Scala, ricostruito dopo i bombardamenti del 1943. Alla celebrazione, fra gli altri, anche la senatrice a vita Liliana Segre, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Ad eseguire il concerto l'Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala con la direzione di Riccardo Chailly e di Alberto Malazzi, Maestro del Coro. In programma, oltre all'esecuzione dell'inno di Mameli, alcune pagine del Nabucodonosor di Giuseppe Verdi.