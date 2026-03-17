ULTIME NOTIZIE 17 MARZO 2026

A Milano il festival di spiritualità SOUL, sul mistero del mondo

Milano, 17 mar. (askanews) - Da mercoledì 18 marzo a domenica 22 si tiene a Milano la terza edizione di SOUL - Festival di Spiritualità, l'appuntamento promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore e Arcidiocesi di Milano, con il patrocinio del Comune di Milano, che per cinque giorni coinvolge la città con un palinsesto diffuso di lecture, dialoghi, reading, spettacoli, performance e laboratori sul tema "Mistero, il canto del mondo", declinato attraverso lo sguardo di circa 100 protagonisti - scrittori, filosofi, teologi, artisti, giornalisti e scienziati - e molteplici prospettive d'analisi, dalla letteratura alla scienza, dalla psicoanalisi alla filosofia, dalla teologia alla musica, alla poesia e alla danza.

Valeria Cantoni Mamiani, del team curatoriale del festival, ha presentato ad askanews l'edizione 2026.

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