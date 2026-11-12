A Milano il 52° Congresso Nazionale SIRM

Milano, 12 nov. (askanews) - Diagnostica all'avanguardia al centro del 52° Congresso Nazionale SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica), svoltosi a Milano. Fujifilm Healthcare Italia ha presentato la tecnologia ZeroHelium, una vera rivoluzione per le risonanze magnetiche: i nuovi sistemi hanno eliminato l'uso dell'elio liquido, superando una storica dipendenza e le complessità impiantistiche delle apparecchiature tradizionali.

"Fujifilm Healthcare vanta una lunga storia nel campo delle risonanze magnetiche aperte, ma con il sistema Synergy ZeroHelium consolida la propria presenza anche nel mercato dei magneti ad alto campo a tecnologia convenzionale a magnete chiuso. La grande novità è l'abbandono completo, fino all'ultima goccia, dell'elio liquido come refrigerante, sostituito da un meccanismo a base di rame che permette al sistema di mantenere la temperatura necessaria alla superconduttività. L'addio all'elio liquido abbatte i vecchi vincoli strutturali, semplificando l'installazione anche negli ospedali più complessi o di vecchia costruzione, mentre le nostre soluzioni intelligenti riducono i consumi energetici e ottimizzano l'operatività dei reparti" ha dichiarato Andrea Zola, BU Manager MEQ & Clinical Marketing Manager di Fujifilm Healthcare Italia.

L'evoluzione della diagnostica passa poi dagli algoritmi di deep learning applicati direttamente alla fase di acquisizione.

"Le nostre tecnologie di deep learning applicate alla risonanza magnetica sono uniche, perché agiscono direttamente in fase di acquisizione. Questo ci permette di migliorare il rapporto segnale-rumore, aumentando la qualità delle immagini e riducendo al tempo stesso i tempi dell'esame. La maggiore definizione delle immagini va a beneficio del radiologo, che può garantire una diagnosi più accurata ed efficace, mentre la riduzione dei tempi va a vantaggio del paziente, che trascorre meno tempo all'interno del macchinario, con un impatto notevolmente inferiore in termini di ansia e stress" ha aggiunto Marta Martinelli, Deputy BU Manager MEQ Fujifilm Healthcare Italia.

L'evento milanese è stato l'occasione per fare il punto sul futuro della radiologia. Dalle tecnologie di Deep Learning per la qualità delle immagini fino all'ecosistema Synapse, l'offerta presentata da Fujifilm ha puntato a ridefinire gli standard della sanità, offrendo ai professionisti strumenti sempre più affidabili ed efficienti.