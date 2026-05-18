ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

A Milano festa per i 32 anni di Emergency nel ricordo di Gino Strada

Milano, 18 mag. (askanews) - A Milano festa per i 32 anni di Emergency nel ricordo di Gino Strada, il fondatore dell'associazione che offre cure gratuite alle popolazioni in guerra in Paesi come Afghanistan, Gaza, Iraq, Sudan, Sierra Leone, Uganda.

Nel giardino di Casa Emergency musica e tanti artisti in memoria di Strada, morto nel 2021. Fra loro Luca Barbarossa, Boosta e Fiorella Mannoia, testimonial di Emergency da oltre 25 anni.

"L'ultima volta che sono venuta qui c'era la commemorazione che era appena, se ne era appena andato, per cui mi ricordo che eravamo proprio qua in questa sala e fuori una miriade di gente, erano tutti i cittadini, semplici cittadini che venivano a rendere gli omaggi, non credo di aver visto politici qui, per cui questo era Gino, sarebbe stato contento di non vedere nessun politico nella sua camera ardente", ha detto. "Le persone non se ne vanno se tu mantieni viva la memoria, l'importante è continuare a mantenere viva la memoria di questi uomini, perché ne nasce uno ogni molti anni", ha aggiunto.

Emergency è attiva anche in Italia, con cliniche che aiutano i più poveri e con la Life Support che salva vite nel Mediterraneo.

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