ULTIME NOTIZIE 18 APRILE 2026

A Milano corteo patrioti verso Duomo, trattori e bandiere Lega

Milano, 18 apr. (askanews) - A Milano è la giornata del summit dei patrioti europei. Un corteo con in testa i sindaci leghisti e lo striscione "Padroni a casa nostra" è partito dalla zona di Porta Venezia diretto verso il Duomo, dove è stato allestito il palco su cui sono attesi il leader della Lega Matteo Salvini e alcuni leader sovranisti europei. Alcuni trattori sono parcheggiati di fronte al Duomo con scritte come "Fuck Ue, No Mercosur" mentre sostenitori sventolano bandiere della Lega, dell'Italia e indossano magliette con scritto Patriots.ue

Sinistra e associazioni hanno organizzato alcune manifestazioni in segno di protesta.

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