A Milano arrivano i dinosauri di Jurassic World The Experience

Milano, 1 lug. (askanews) - Un tuffo nel mondo dei dinosauri, a Milano approda Jurassic World: The Experience per la sua unica tappa italiana. Nel cuore di MilanoSesto si può vivere l'incredibile esperienza (prodotta da Universal Destinations and Experiences, NEON e Animax Designs) dedicata alla celebre saga cinematografica. Una gigantesca area tra intrattenimento immersivo, tecnologia d'avanguardia e dinosauri a grandezza naturale come racconta Gianmario Longoni, amministratore unico Alveare produzioni, promoter italiano dello spettacolo.

"Sono due esperimenti in uno. È la prima volta che viene in Italia un parco esperienziale perché è molto difficile definire questa una mostra o uno spettacolo o un parco, è qualcosa che sta in mezzo a tutto questo. Abbiamo dei bravissimi attori, dei dinosauri animatronici, 3.500 metri quadrati con un'aria condizionata molto efficiente e un esterno all'interno".

Di forte impatto l'incontro col T-Rex come racconta uno dei tecnici.

"Il dinosauro più difficile da montare a livello di montaggio meccanico è il T-Rex, è quello più ingombrante e ha bisogno di più passaggi per vederlo finito e quindi vedere se effettivamente funziona, perché c'è anche una sorta di rettilineo che deve percorrere e quindi non è soltanto il T-Rex fermo che si muove sul posto ma va anche avanti e indietro sulle rotaie".

Jurassic World: The Experience, che ha già incantato milioni di visitatori nelle più grandi metropoli del mondo, sarà aperta fino al 10 gennaio 2027.