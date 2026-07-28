A Medjugorje appiccato incendio all'altare e statue vandalizzate

Milano, 28 lug. (askanews) - Il santuario di Medjugorje in Bosnia-Erzegovina è stato colpito da una serie di atti vandalici: incendi, statue deturpate e scritte offensive.

Nelle immagini della telecamera di videosorveglianza del santuario di San Giacomo, diffuse dal sito Mary's Light ("La luce di Maria"), il momento in cui un uomo ha dato fuoco ad un altare esterno. Prima cosparge il pavimento di liquido infiammabile, poi innesca l'incendio e scappa.

Nelle stesse ore sono stati danneggiati altri simboli religiosi: una statua della Madonna imbrattata con vernice scura e con scritta in inglese la frase "Devil in a skirt" ("Diavolo in gonna"). Dai vandali è stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje e una scritta in polacco che li definisce "impostori".

Il santuario ha risposto in una nota ufficiale che si è cominciato a ripulire e riparare i danni e che le sue strutture rimangono aperte a tutti i pellegrini.