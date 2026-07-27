ULTIME NOTIZIE 27 LUGLIO 2026

A Maratea sotto controllo l'incendio della vegetazione

Maratea (Pz), 27 lug. (askanews) - Poco dopo la mezzanotte un vasto incendio ha interessato il territorio di Maratea, in provincia di Potenza, costringendo all'evacuazione precauzionale di 58 persone dalle proprie abitazioni. Tutte le persone hanno poi fatto rientro nelle proprie abitazioni una volta domate le fiamme.

Vigili del fuoco impegnati con 28 unità a terra e dalle 6.30 con tre Canadair, coadiuvato da un elicottero della regione.

L'incendio che era diviso in tre focolai diversi è ancora in atto ma sotto controllo al lavoro un Canadair e l'elicottero regionale.

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