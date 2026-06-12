ULTIME NOTIZIE 12 GIUGNO 2026

A Mantova incendio in azienda chimica, densa colonna di fumo nero

Mantova, 12 giu. (askanews) - A Mantova una alta e densa colonna di fumo nero oscura il cielo visibile a grande distanza, dopo l'incendio divampato nella azienda Versalis, centro di ricerca specializzato nello sviluppo di tecnologie per il riciclo chimico e meccanico delle plastiche a fine vita.

Sul posto sono intervenuti dalla mattinata i vigili del fuoco, con squadre del Comando di Mantova e rinforzi provenienti dai comandi di Brescia, Milano, Verona e Modena.

Il sindaco di Mantova, Andrea Murari ha emesso una ordinanza che invita i cittadini a tenere le finestre chiuse e non sostare all'aperto.

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