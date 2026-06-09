A Madonna di Campiglio l'estate prende il via tra natura e sport

Milano, 9 giu. (askanews) - Passeggiate, escursioni, mountain bike, attività outdoor ed esperienze in quota pensate per famiglie e turisti nel cuore delle Dolomiti del Brenta. L'estate di Madonna di Campiglio è pronta a partire con un'offerta ancora più ampia che scommette su natura, sport e benessere. Un'attenzione particolare è riservata alle famiglie, grazie a percorsi accessibili, aree attrezzate e al nuovo parco giochi a Pradalago, uno spazio dedicato ai più piccoli dove gioco, natura e scoperta del territorio si incontrano in uno dei punti panoramici più amati del Trentino.

"A Madonna in Campiglio siamo pronti per l'apertura della stagione estiva: gli impianti apriranno il 18 giugno e chiuderanno il 20 settembre - afferma Bruno Felicetti, direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio -. Sempre più famiglie scelgono Madonna in Campiglio per una vacanza di relax a contatto con la natura. Tante famiglie hanno l'opportunità di fare dei percorsi semplici, delle passeggiate nel bosco, oppure accedere ai nostri parchi giochi in quota. Quest'anno, in particolare, a Pradalago inaugureremo un parco giochi molto bello, tutto ispirato al tema della montagna, con delle piccole attività per i bambini per divertirsi all'aria aperta".

Tra le novità della stagione c'è la formula "Hotel Impianti Inclusi", pacchetto che permette agli ospiti delle migliori strutture alberghiere convenzionate di utilizzare durante l'intera vacanza gli impianti di risalita e accedere ad altri servizi e attività pensati per vivere la montagna in piena libertà.

"Molti alberghi quest'estate offrono la formula 'Hotel Impianti Inclusi' - spiega il direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio -. Quindi la possibilità di aver incluso nel prezzo dell'albergo, con un piccolo supplemento, la possibilità di accedere quotidianamente a tutti gli impianti di risalita, per fare escursioni, passeggiate, attività nella natura, sia per chi ha voglia di fare escursioni meglio lunghe, sia per chi vuol fare una semplice passeggiata o fermarsi a prendere il sole sui terrazzi dei nostri rifugi".

In estate la Ski Area Madonna di Campiglio cambia volto, trasformandosi in una grande spettacolo a cielo aperto. Sentieri panoramici, trekking, vie ferrate e percorsi per mountain bike ed e-bike consentono di vivere la montagna in modo sostenibile e autentico. Una porta d'accesso privilegiata per scoprire le Dolomiti di Brenta, accessibile a tutti grazie alla moderna rete di impianti di risalita che collega rapidamente il centro della località agli stupendi paesaggi in quota.

"A giugno e a settembre arricchiamo l'offerta con le Outdoor Weeks, quindi la card Dolomeet Passion che comprende gli impianti aggiunge anche altre attività come escursioni con le guide alpine, le vie ferrate, la possibilità di fare tante attività outdoor incluse in un pacchetto completo - sottolinea ancora Felicetti -. Quindi un'opportunità per chi vuole sperimentare nuove emozioni di praticarle durante il loro soggiorno".

Spazio anche a un ricco calendario di concerti e appuntamenti musicali, con artisti provenienti da tutto il mondo che si esibiranno in alcuni degli scenari più suggestivi delle Dolomiti del Brenta.

"A giugno e settembre l'offerta viene arricchita dagli eventi particolari: il Mountain Beat Festival a giugno, con concerti in quota, attività anche nel paese e nei luoghi più iconici del territorio; a settembre 'I suoni delle Dolomiti', quindi questi grandi concerti open air per ascoltare della musica da tutto il mondo - conclude il direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio -. Vi aspettiamo".