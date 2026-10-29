A Lucca Comics Go Nagai, creatore di Mazinga che ha illustrato Dante

Lucca, 29 ott. (askanews) - Il Sensei Go Nagai ospite d'onore di Lucca Comics&Games che festeggia l'edizione numero 60 della più grande manifestazione dedicata a fumetti, videogame, serie e cinema in Italia.

Il celebre mangaka, creatore di personaggi nella storia come Goldrake, Mazinga, Devilman e Jeeg Robot d'Acciaio, sul red carpet ha parlato del legame con l'Italia e la sua cultura, raccontando di come e quando ha avuto l'ispirazione per creare uno dei suoi capolavori, la Divina Commedia di Dante a fumetti.

"Il primo approccio con Dante è stato da bambino con la Divina Commedia illustrata e quelle illustrazioni mi hanno ispirato e fatto venire voglia di creare quella visione del mondo che vedevo nella Divina Commedia", ha detto.

Per il maestro del fumetto è la seconda volta al Lucca Comics&Games: "Sono venuto a Lucca 40 anni fa al festival, sono impressionato da come è diventato, ora è molto, molto più grande".