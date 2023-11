A Los Angeles il red carpet "The Crown", il primo dopo lo sciopero

Los Angeles, 13 nov. (askanews) - Gli attori sono tornati sul red carpet per la premiere a Los Angeles della serie Netflix "The Crown 6", prima volta dopo la fine dello sciopero degli attori.

"È davvero surreale essere qui dopo lo sciopero. Sono molto contenta che l'accordo sia stato raggiunto, penso che sia stato molto difficile per le persone nel frattempo, ed è stata una lotta davvero dura, ma è stata una lotta utile, incredibilmente importante. E credo che sia stata fatta la storia, quindi sono molto orgogliosa del mio sindacato", ha detto Elizabeth Debicki.

Khalid Abdalla, l'attore che interpreta Dodi Fayed, britannico di origine egiziana, ha rivolto un pensiero ai palestinesi uccisi nei bombardamenti israeliani: "Quanti personaggi arabi conoscete che poi muoiono e, poiché ci piacciono, li si piange. Troppo pochi, nonostante il numero di corpi arabi che sono morti nel corso della mia vita, che sono stati assassinati e torturati in guerra e così via, e questo è anche uno dei motivi per cui ho questo sulla mano", ha detto mostrando la scritta "Cessate il fuoco ora".