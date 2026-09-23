ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2026

A Los Angeles apre il museo di George Lucas: arte, fumetti e Star Wars

Los Angeles (California), 23 set. (askanews) - George Lucas in persona ha accolto i primi 100 visitatori del Lucas Museum of Narrative Art, in occasione dell'apertura al pubblico del museo, realizzato dal regista insieme con la moglie e socia in affari Mellody Hobson. Si tratta di una enorme struttura che ricorda la forma di una astronave, ma non è uno spazio pensato solo per gli appassionati di Star Wars.

Oltrepassato il caccia stellare all'ingresso (Naboo N-1 tratto da "Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma") e addentrandosi nei 9.300 metri quadrati di spazi espositivi, l'offerta va ben oltre l'amata saga, con 30 gallerie che ospitano opere di artisti come Banksy, Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White e Robert Colescott e poi fumetti di Winsor McCay, Jack Kirby e Frank Frazetta, illustrazioni di Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith e N.C. Wyeth.

"Mi piace moltissimo che Lucas stia usando il suo spazio per riunire altri artisti, e non solo per se stesso. Sta usando il suo nome per aiutare gli artisti locali e quelli di fama internazionale a incontrarsi", dice una visitatrice.

Il museo è stato costruito su quello che un tempo era un parcheggio adiacente alla University of Southern California, frequentata dal regista, in un'area della città considerata degradata e che ora ospita quello che, nelle intenzioni dei fondatori, sarà un "tempio dell'arte per il popolo".

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