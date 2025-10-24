ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

A Londra riunione dei volenterosi per Ucraina, Meloni in collegamento

Londra, 24 ott. (askanews) - È iniziata la riunione della 'coalizione dei volenterosi', a cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa in video collegamento da Roma. Alla riunione prendono parte oltre 20 leader, in presenza o in collegamento. A Londra ci sono, tra gli altri, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte.

"Questa coalizione è una coalizione per la pace, e Volodymyr ha costantemente ribadito la sua disponibilità alla pace, e abbiamo costruito questa coalizione proprio per raggiungere una pace giusta, solida e duratura", ha detto Macron aprendo la riunione durante la quale ha annunciato.

Anche l''Italia starebbe preparando a sostenere di nuovo concretamente Kiev, varando il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, con particolare attenzione alle munizioni e ai missili SAMP/T destinati ai sistemi di difesa aerea, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza della questione all'agenzia Bloomberg.

