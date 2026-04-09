A Londra regalità in mostra: ecco il guardaroba di Elisabetta II

Londra, 9 apr. (askanews) - Abiti da sogno, tailleur impeccabili, cappelli audaci e un abito da sposa da favola come mai prima lo era stato: l'intero armadio della regina Elisabetta II rivive in un'esplosione di stile britannico alla King's Gallery di Buckingham Palace. La mostra "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" apre i battenti domani, 10 aprile, con 200 pezzi mozzafiato - quasi la metà inediti - per celebrare i 100 anni dalla nascita della sovrana del secolo.

Da panoramiche su gowns scintillanti a primi piani su tiara e uniformi militari, l'esposizione è un viaggio nel tempo tra bozzetti, gioielli e tessuti che hanno fatto la storia della moda. E con la curatrice Caroline de Guitaut ne abbiamo un'anteprima:

"Siamo qui nella King's Gallery di Buckingham Palace per visitare la mostra 'La regina Elisabetta II: La sua vita con stile', che svela, per la prima volta e con un livello di dettaglio senza precedenti, l'archivio di moda della Regina. La mostra riunisce capi eccezionali, oltre ad accessori, gioielli e materiali effimeri legati a questa collezione".

Non solo nostalgia: è la storia di una regina che ha tradotto il suo ben noto senso del dovere in alta moda, sostenendo il design britannico contro i colossi e grandi marchi parigini.

De Guitaut lo riassume con passione: "Credo che sì, questa mostra celebri un anniversario molto propizio, il centenario della nascita della regina Elisabetta II, e spero che i visitatori possano davvero trarne una comprensione molto più profonda del suo rapporto con la moda britannica, del ruolo che ha svolto nel sostenere il design britannico".

Un tripudio di stile che promette di incantare visitatori da tutto il mondo, restituendo alla luce i segreti di un personaggio entrato nella nostra quotidianità ma anche nella storia.