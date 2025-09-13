ULTIME NOTIZIE 13 SETTEMBRE 2025

A Londra destra nazionale in corteo per la libertà d'espressione

Milano, 13 set. (askanews) - Decine di migliaia di persone hanno sfilato a Londra, mobilitate dal nazionalista Tommy Robinson per quella che ha definito una manifestazione "per la libertà di espressione", tema che sta scatenando un acceso dibattito pubblico nel Regno Unito. Questa manifestazione arriva dopo un'estate segnata da proteste anti-immigrazione fuori dagli alberghi che ospitano i richiedenti asilo, ampiamente condivise sui social media dall'attivista.

Una contro-manifestazione, promossa dall'organizzazione antirazzista Stand Up To Racism UK, si è svolta contemporaneamente nel centro della capitale britannica.

