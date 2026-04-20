A LOL 6 da Mandelli a Minaccioni, tra improvvisazioni e strategie

Roma, 20 apr. (askanews) - "LOL: Chi ride è fuori" torna con la sesta stagione su Prime Video: dal 23 aprile si potranno vedere i primi 5 episodi e il 30 aprile, con l'ultimo, si scoprirà chi è il comico vincitore di quest'anno. Arbitri e conduttori di quest'edizione saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus, che controlleranno chi tra Carlo Amleto, Barbara Foria , Giovanni Esposito, Sergio Friscia, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni e Valentina Barbieri riderà per primo.

E proprio questi ultimi tre concorrenti raccontano così la loro avventura: "Mi facevano molto più paura persone che empaticamente, all'istante, mi mettono di buonumore e mi fanno ridere, tipo Giovanni Esposito e Sergio Friscia, io li temevo perché appena li vedi è cos', no? - ha detto Minaccioni - E ho scoperto che pure lui era pericolosissimo. Abbiamo fatto comunque un'ammucchiata io e te. Ammazza, abbiamo un po' ammucchiato io e te". Valentina Barbieri ha rivelato: "Delle persone all'interno del programma uno che temevo è lui, ma mi faceva ridere perché soprattutto ha un tipo di comicità, di personaggi che. E poi ovviamente non era solo sul palco, ma ti veniva proprio addosso il personaggio".

Mandelli, a questo punto, sembra essere stato uno degli avversari più ostici per i colleghi, soprattutto per la sua capacità di improvvisare: "Sapevo che alla fine c'era qualcosa che poteva saltare fuori, magari nel cercare di non ridere, scaraventarsi contro un muro, darsi una martellata sulla mano. Poteva succedere di tutto, quindi non avevo una vera e propria strategia però poi delle cose vengono sempre fuori" ha concluso.