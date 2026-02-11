ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

A Livigno coppia di sciatori Usa bloccata in quota, salvata coi droni

Milano, 11 feb. (askanews) - A Livigno una coppia di sciatori Usa rimasta bloccata in quota è stata salvata dai Vigili del Fuoco con una complessa operazione di soccorso.

I due giovani con il calare della sera hanno perso l'orientamento e si sono ritrovati bloccati al buio, in una distesa di neve, hanno quindi lanciato l'allarme fornendo le proprie coordinate GPS.

Ad intervenire il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco e i tecnici del Corpo del Soccorso alpino: i droni, dotati di termocamera, hanno individuato i dispersi nel buio, facendo poi luce dall'alto durante l'operazione di recupero. Entrambi gli sciatori sono in buone condizioni di salute.

