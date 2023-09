A Lampedusa i migranti si aggirano nelle strade vicino l'hotspot

Roma, 14 set. (askanews) - Sono previsti per oggi nuovi trasferimenti per circa 2000 persone dall'hotspot di Lampedusa verso altre strutture di accoglienza. I primi a partire sono 453 migranti sulla nave Lampedusa diretta a Trapani. Successivamente altri 480 saranno trasferiti con la nave Veronesi diretta ad Augusta. Infine 700 migranti saranno sulla nave di linea Galaxy e 300 sulla nave militare Orione diretta a Catania. Ieri sera in 800 sono sbarcati a Porto Empedocle, mentre nella notte non si sono registrati sbarchi.

Nelle immagini girate da un rappresentante delle forze dell'ordine sull'isola, si vedono decine di immigrati che si aggirano nelle strade nei pressi dell'hotspot e la situazione in prossimità della struttura, che attualmente ospita circa 4200 persone. Ieri in giornata circa 3.000 sono state trasferite nel campo da calcio di Lampedusa.