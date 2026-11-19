Milano, 19 nov. (askanews) - Gli abitanti di Kiev reagiscono con scetticismo all'incontro senza precedenti tra il presidente americano Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, che si è svolto in Cina. I tre paesi hanno pubblicato una "dichiarazione di pace" al termine di questo vertice, a quasi cinque anni dall'inizio della guerra in Ucraina

"Dato che Trump è alleato di Putin e non è dalla parte dell'Ucraina, non credo che questo incontro porterà a qualcosa di costruttivo, né che produrrà alcunché di positivo per noi", dice un abitante di Kiev, aggiungendo: "Non decidono assolutamente nulla. Non è la conferenza di Yalta. Basta guardare la situazione di Putin: pensava di prendere Kiev in tre giorni, e invece siamo arrivati al quinto anno di guerra. Trump deve gestire l'Iran. Xi è concentrato su Taiwan. Cosa mai potrebbero decidere? È assurdo."

"Non c'è più alcuna speranza - aggiunge una ragazza ucraina - Anzi, la situazione è arrivata al punto che ho smesso di seguire le notizie per tre settimane. È molto più facile staccare la spina che continuare a seguire chi incontra chi. Quanto alla speranza, preferisco non pensarci nemmeno."