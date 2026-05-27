A "Il Cinema in piazza" Pawlikowski, Campion, Léa Seydoux, Thom York

Roma, 27 mag. (askanews) - Prende il via il 28 maggio a Roma con un insolito trio, Marco Bellocchio, Stefano Nazzi e Myss Keta che presentano i primi tre episodi di "Portobello", la dodicesima edizione de "Il Cinema in piazza". Dopo le 120mila presenze registrate lo scorso anno, nei tre luoghi della capitale, Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Parco di Monte Ciocci fino al 12 luglio tornano proiezioni, incontri, retrospettive.

Tra gli ospiti di punta di quest'anno ci sono Pawel Pawlikowski, Josh O'Connor, Jacques Audiard, Jane Campion, Olivier Assayas, Pablo Larraìn, Léa Seydoux e Thom Yorke. Tra gli italiani spiccano Isabella Rossellini, Alice e Alba Rohrwacher, Matteo Garrone, Gabriele Muccino, Carlo Verdone. Dal mercoledì alla domenica, ogni sera Il Cinema in Piazza propone film a ingresso gratuito in lingua originale sottotitolata e classici italiani con sottotitoli in inglese.

La manifestazione organizzata e promossa dai ragazzi della Fondazione Piccolo America, è stata presentata dal suo presidente Valerio Carocci insieme al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e al sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, che finanziano l'iniziativa. "E' una rassegna che ha un grande concentrato di apertura, di sguardo internazionale, di raccolta di punti di vista importanti, sia in termini di film di qualità che in termini di persone che a vario titolo arricchiscono la rassegna. - ha detto il sindaco - E' sicuramente un evento culturale di grande importanza".