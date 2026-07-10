A Ginevra summit AI for Good: aiuti umanitari e assistenza a disabili

Ginevra, 10 lug. (askanews) - Quando l'intelligenza artificiale si schiera dalla parte dei più deboli. Dai camion telecomandati per la consegna di aiuti salvavita nelle zone di guerra, all'analisi dei dati dei telefoni cellulari per individuare spostamenti di massa, gli operatori umanitari stanno valutando come l'Intelligenza artificiale possa accelerare e migliorare le loro operazioni. I leader del settore dell'IA si sono riuniti a Ginevra quattro giorni per il Summit globale "AI for Good", un evento di punta delle Nazioni Unite volto a plasmare un futuro dell'intelligenza artificiale diverso. Robot chirurghi teleguidati, sistemi per il monitoraggio della stabilità di palazzi crollati per terremoti ma anche per bombardamenti, sono davvero tanti gli ambiti in cui la tecnologia può fare la differenza.

L'Onu ha però lanciato il monito: la disinformazione e l'incitamento all'odio stanno causando danni ai rifugiati, e l'intelligenza artificiale ne sta esacerbando la diffusione, per questo sta esortando i giganti della tecnologia a contribuire a invertire la tendenza.