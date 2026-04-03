ULTIME NOTIZIE 03 APRILE 2026

A Gerusalemme pochi frati francescani a processione per Venerdì Santo

Gerusalemme, 3 apr. (askanews) - Un piccolo gruppo di frati francescani e il Custode di Terra Santa, Francesco Ielpo, hanno partecipato a una processione per il Venerdì Santo lungo la Via Dolorosa nella Città Vecchia di Gerusalemme, il percorso, secondo i cristiani, compiuto da Gesù con la croce.

I luoghi sacri nella Città Vecchia di Gerusalemme Est sono rimasti chiusi per motivi di sicurezza dallo scoppio della guerra in Medio Oriente il 28 febbraio, costringendo le celebrazioni pasquali a svolgersi in forma molto ridotta.

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